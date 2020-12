Mit renitenten Randalierern hatte es die Mannheimer Polizei am Dienstag gleich zweimal zu tun. Einer von ihnen wurde den Beamten gegenüber sogar handgreiflich.

Ein 29-Jähriger war laut Polizei am Dienstagnachmittag im Stadtteil Schönau außer Rand und Band. Der junge Mann soll randaliert und sich dabei selbst eine Platzwunde am Kopf zugezogen haben. Als die Beamten den Sachverhalt vor Ort klären wollten, ging der 29-Jährige der Mitteilung zufolge unvermittelt mit erhobenen Fäusten auf einen der Polizisten los. Dieser konnte den Angriff offenbar abwehren und den Mann überwältigen. Als der Mann am Streifenwagen fixiert wurde, soll er mehrfach mit dem Kopf auf die Motorhaube des Fahrzeugs geschlagen haben. Er wurde anschließend zum Polizeirevier gebracht. In der Zelle soll er mehrfach den Kopf gegen die Wand gerammt haben. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und anschließend wieder freigelassen.

Ein – wie der Zufall es will – ebenfalls 29-Jähriger beleidigte zwei Stunden später im Stadtteil Neckarstadt mehrere Polizeibeamte. Der Mann suchte wegen eines Anliegens kurz vor 17 Uhr das dortige Revier auf. Als er das Dienstgebäude wieder verließ, beleidigte er einen Polizisten mit Ausdrücken der Gossensprache. Auf dem Gehweg soll er weiter lautstark geschimpft und geflucht haben. Der Mann wurde schließlich angehalten, vorläufig festgenommen und zum Revier zurückgebracht. Hierbei zeigte er sich offenbar weiterhin aggressiv und nahm eine drohende Körperhaltung gegenüber den Beamten ein. Ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain.