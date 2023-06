Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ramadan bedeutet Verzicht: 30 Tage lang üben sich Muslime zwischen Sonnenauf- und -untergang in Enthaltsamkeit. Wegen der Pandemie müssen sie in diesem Jahr aber auf noch mehr verzichten. So können dass abendliche Fastenbrechen auch in Mannheim nur im kleinen Kreis und das wichtige Abendgebet in der Moschee nicht wie gewohnt stattfinden.

Für die Mannheimerin Seher Temür ist es fast schon ein Fortschritt. 2020 verbrachte sie den ganzen Fastenmonat Ramadan in ihrer Studenten-WG in Thüringen. Weit entfernt von ihrer Familie