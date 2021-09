Eine 53 Jahre alte Radfahrerin ist am Montagnachmittag im Bereich der F-Quadrate bei einem Unfall mit einem Auto schwer verletzt worden. Laut Polizei war der 59-jährige Autofahrer bei der Parkplatzsuche zwischen den Quadraten F4/F5 in einem Kreuzungsbereich unmittelbar nach dem Abbiegen wieder ein Stück zurückgesetzt, wobei er die Radfahrerin übersah, die in dieselbe Richtung fuhr. Der Autofahrer erfasste die Radfahrerin, die auf die Fahrbahn stürzte und sich schwer verletzte. Sie musste in eine Klinik eingeliefert werden.