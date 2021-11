Ein 48-jähriger Radfahrer ist am Dienstagnachmittag von einer Straßenbahn eingeklemmt worden. Er war laut Polizei in der Neckarstadt in Richtung Neuer Messplatz unterwegs. Beim Linksabbiegen soll er die hinter ihm fahrende Straßenbahn übersehen haben. Diese erfasste den Mann und klemmte ihn ein. Bei der Vollbremsung stürzten laut Polizei zwei Fahrgäste und verletzten sich leicht. Der Straßenbahnverkehr war für ungefähr eine Stunde beeinträchtigt. Der Radfahrer verletzte sich den weiteren Angaben zufolge nicht und kam mit dem Schrecken davon.