Aus einem harmlosen Gespräch entwickelte sich laut Polizei am Mittwochnachmittag im Mannheimer Stadtteil Vogelstang möglicherweise ein Sexualdelikt. Gegen 15 Uhr soll ein Fahrradfahrer eine 25 Jahre alte Frau am Vogelstang-See, in der Nähe des Toilettenhäuschens, angesprochen haben. Im Laufe des Gesprächs habe die Frau dem Unbekannten ihr Mobiltelefon gegeben, damit dieser ein Foto von ihr mache. Kurz darauf soll der Mann die 25-Jährige plötzlich körperlich angegriffen haben, woraufhin diese zu Boden stürzte. Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte die junge Frau in sexueller Art und Weise berührt haben. Als die Frau lautstark auf sich aufmerksam machte, habe der Mann von ihr abgelassen und sei mit dem Mobiltelefon auf seinem Rad geflüchtet, heißt es im Polizeibericht. Der Unbekannte soll etwa 24 bis 28 Jahre alt und zirka 185 Zentimeter groß und schlank sein. Der Gesuchte hatte dunkelbraune, gegelte, seitlich kurz rasierte Haare und keinen Bart. Er trug eine Jeans sowie dunkle Oberbekleidung. Vermutlich war er mit einem Rennrad unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Telefon 0621 174 4444, zu wenden.