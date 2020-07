Am 19. Juli findet die erste „Kidical Mass“-Fahrraddemonstration in Mannheim statt. Hintergrund ist der Wunsch nach einer kinderfreundlichen Verkehrspolitik. Der Demonstrationszug geht mitten durch die Innenstadt.

„Kidical Mass“ ist ein deutschlandweites Aktionsbündnis, welches sich dafür einsetzt, dass Kinder sich sicher und selbstständig mit dem Fahrrad in deutschen Städten bewegen können. Unter dem Motto „Platz da für die nächste Generation“ wird am Sonntag die Mannheimer Innenstadt kurzerhand zur Radfahrer-Zone gemacht. Auf der von der Polizei gesicherten Tour können Eltern mit ihren Kindern über die Friedrich-Ebert- und die Kurpfalzbrücke und einmal um die ganzen Quadrate radeln.

„Unsere Tour ist gut fünf Kilometer lang und so gemütlich, dass man sie selbst auf dem Laufrad mitmachen kann“, erklärt Christin Fuchs, Mitorganisatorin der Veranstaltung. Deshalb seien auch Familien mit kleinen Kindern auf der Tour herzlich willkommen. Die Kidical Mass Mannheim ist Teil des bundesweiten Netzwerks „Kinder aufs Rad“, über das in mittlerweile mehr als 80 Städten Forderungen nach kindergerechter Radinfrastruktur gestellt werden. „Zwei Drittel aller Grundschulkinder schaffen den Weg zu ihrer Schule heute nicht mehr allein. In den Mannheimer Quadraten kann man Kinder selbst als Teenager nicht alleine mit dem Rad auf die Straße lassen.“

Masken empfohlen

Die familienfreundliche Demonstration soll jetzt auf die Verkehrssituation für Kinder und jugendliche Radfahrer aufmerksam machen. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr der Mannheimer Wasserturm auf dem Friedrichsplatz. Die Versammlungsbehörde empfiehlt das Tragen einer Maske. Es gelten die Abstandsregeln von 1,5 Metern – auf dem Rad sei das relativ leicht zu steuern. Während der Tour dürften zwei Personen nebeneinander radeln. Zusätzlich gibt es laut den Organisatoren eine relativ hohe Anzahl von Ordnern, die dem Team unterstützend zur Seite stehen. Für das Ende der Tour werden die Teilnehmer gebeten, sich am Ziel möglichst nicht zu versammeln. „Das alles geht mit dem Rad aber prima“, findet Fuchs.

Die Kidical Mass gebe es schon eine Weile: „Wir in Mannheim sind nach einem für die Radprojekte eher ernüchternden Beteiligungshaushalt der Stadt Mannheim 2019 auf die Idee gekommen. Wir wollen zeigen, dass wir nicht bis 2038 Zeit haben, um uns Alternativen zu überlegen.“

Mehr Informationen gibt es im Netz unter www.kinderaufsrad.org.