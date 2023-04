Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In die Diskussion um die Zukunft des im Mannheimer Neckar schwimmenden Museums ist Bewegung gekommen. Die Voraussetzungen für einen sicheren Betrieb sind von den Behörden neu bewertet worden.

Eine jahrelang ruhender Verein ist wieder am Start – und seine Ziele gelten als ambitioniert: Er setzt sich in erster Linie für den Erhalt des historischen Raddampfers an seinem Liegeplatz unterhalb