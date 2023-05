Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In einem Videoclip rollen sie schon einmal den Teppich aus. Schleppen eine große Ledercouch heran, richten eine kleine Lese-Ecke ein, und machen sich’s gemütlich. So könnte es aussehen, im Queeren Zentrum, das in Mannheim entstehen soll.

Ein bisher unsichtbares Netzwerk soll einen schönen Treffpunkt bekommen: Eine Bar, Filmabende, Büro und Co-Working-Space, aber vor allem Zeit und Raum für Begegnungen und Gespräche