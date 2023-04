Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen versuchten Mordes muss sich seit Montag ein 34-Jähriger vor dem Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 3. Juni nach einer Auseinandersetzung in einer Gaststätte in Mannheim-Neckarstadt einen Mann zunächst niedergestreckt und dann so lange gegen dessen Kopf getreten zu haben, bis er vom Tod seines Opfers überzeugt war.

Die Aufarbeitung des Tathergangs hat die Polizei in diesem Fall vor keine größeren Herausforderungen gestellt. Der Angeklagte hatte den Tathergang selbst gefilmt, am Ende auch noch ein