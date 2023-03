Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mannheimer Richter halten für das Geschehen in einer Monteursunterkunft mehrjährige Haftstrafen für angemessen.

Ein zähes Ringen um die Wahrheit endete am Dienstag am Mannheimer Landgericht. Fest steht, dass am 23. Juli 2022 ein damals 42-Jähriger in seiner Monteursunterkunft in der Neckarstadt gestorben