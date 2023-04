Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Totschlag wirft die Staatsanwaltschaft einem 23-Jährigen vor. Der junge Mann muss sich seit Donnerstag vor dem Mannheimer Landgericht verantworten. Ein weiterer Angeklagter gab zu, das Verbrechen gefilmt zu haben.

Ein nächtliches Trinkgelage in einem Partykeller in Mannheim-Rheinau am 17. April hat ein 28-Jähriger nicht überlebt. Ein 23-Jähriger soll den Mann nach einem Streit erwürgt haben.