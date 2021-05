Die Beweisaufnahme ist abgeschlossen, Staatsanwaltschaft und Verteidigung haben ihre Plädoyers gehalten. Ein heute 30-jähriger Mann soll im August 2019 seine 22-jährige Ex-Freundin mit 22 Messerstichen getötet haben. Er stürzte sich im Anschluss aus 18 Meter in die Tiefe, ist seither an den Rollstuhl gefesselt. Das Urteil kündigten die Richter für Freitag an.

Zum Abschluss flossen die Tränen: Der 30-Jährige rang in seinen Abschlussworten nicht nur um Worte, sondern auch um die Fassung. Ihm gegenüber saß erstmals im Prozessverlauf als Nebenklägerin die Mutter des Opfers. Und auch auf den Zuschauerbänken, wo Teile der Familie aus Spanien Platz genommen hatten, trauerten die Angehörigen. „Der Gerichtssaal kennt nur Drama“, sagte Oberstaatsanwalt Peter Lintz. Er hatte in seinem Plädoyer eine Haftstrafe von acht Jahren und neun Monaten für Totschlag gefordert. „Die Mordmerkmale sind in diesem Fall schwer nachzuweisen.“ Für ihn steht allerdings fest, dass sich der körperlich überlegene Mann auf den Oberkörper der Frau gekniet hatte und ihr 22 Messerstiche in den Hals versetzt habe. „Zu seinen Gunsten müssen wir davon ausgehen, dass der erste bereits tödlich war.“

Ansonsten blieb auch nach der Hauptverhandlung vieles unklar, was sich in der Nacht vom 15. auf den 16. August vor einem Jahr hinter der verschlossenen Wohnungstür im Stadtteil Rheinau abgespielt hatte. Klar sei nur, dass die junge Frau ein letztes Mal zu ihrem ehemaligen Lebensgefährten fahren wollte, um nach der endgültigen Trennung restliche Habseligkeiten aus der gemeinsamen Wohnung abzuholen. Um 22.10 Uhr hatte sie sich noch einmal bei einem gemeinsamen Bekannten gemeldet, davon berichtet, dass ihr Ex-Freund stark unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stehen würde. Verängstigt klang sie dabei nicht, aber wenig später war sie tot.

Explodierende Gewalt

Der Mann selbst gab an, dass er sich an diesem Tag zunächst von einem Bekannten 400 Euro für Alkohol und Drogen geliehen hatte. Ansonsten könne er sich an nichts mehr erinnern. Tatsächlich fanden die Ermittler bei der Wohnungsdurchsuchung weder Geld noch Drogen. Aber in der Blutprobe des 30-Jährigen fanden sich einen Tag später noch die Spuren von Kokain, Cannabis, Amphetaminen und Beruhigungsmitteln. Über die jeweilige Konzentration könne man nur spekulieren. „Schließlich wurde die Blutprobe erst bis zu 20 Stunden nach der Tat genommen“, erklärte der Sachverständige Joachim Schramm. Er hielt zwar eine mehrtägige Erinnerungslücke, wie sie der Angeklagte für sich in Anspruch nimmt, für unwahrscheinlich, attestierte aber eine „erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit“, die zu einer Enthemmung und einer explodierenden Gewalt geführt habe. Eine dauerhafte Unterbringung des Mannes schloss der Facharzt aber aus. Zum einen gebe es keine Anzeichen für eine dauerhafte psychische Störung, zum anderen ist der Mann seit seinem Balkonsturz an den Rollstuhl gefesselt, was eine Wiederholung ebenfalls unwahrscheinlich mache.

Die Verteidigung schloss sich in der rechtlichen Bewertung der Staatsanwaltschaft an, hält aber eine Haftstrafe von fünf Jahren bei einem Totschlag mit verminderter Schuldfähigkeit für angemessen. „Sie wusste nicht, auf wen sie sich eingelassen hatte“, sagte Nebenklägervertreterin Sabrina Hausen im Namen der Familie und schloss sich der Forderung der Staatsanwaltschaft an.