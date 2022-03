Weil sie sich nicht einigen konnten, wie zwei Kinderwagen in der Straßenbahn Platz finden, sind nach Angaben der Polizei vier Frauen am Freitag gegen 17.40 Uhr in einem Zug der Linie 4a in Streit geraten. Die zunächst verbal ausgetragene Auseinandersetzung der Frauen im Alter zwischen 24 und 41 Jahren mündete in einer handfesten Prügelei, bei der zwei der Beteiligten im gesicht verletzt wurden. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt sucht Zeugen des Vorfalls und bittet unter der Rufnummer 0621 33010 um Hinweise.