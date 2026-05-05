Wegen einer umfangreichen Überprüfung ist die Diffenébrücke in Mannheim von Montag, 11. Mai, bis Mittwoch, 13. Mai, voll gesperrt. Darauf weist die Mannheimer Stadtverwaltung hin. Demnach sollen frühzeitig Hinweisschilder aufgestellt werden, die auf die Sperrung aufmerksam machen. Zudem werden Umleitungen ausgeschildert. Aus Richtung Luzenberg/Hafenbahnstraße kommend, müssen Verkehrsteilnehmer nach Angaben der Stadtverwaltung vor der Sperrung der Diffenébrücke wenden und werden anschließend über die Industrie-, Inselstraße und Friesenheimer Straße umgeleitet. Auch Autofahrer, die aus Richtung Helmholz-/Bunsenstraße und von der Diffenéstraße kommen, werden über die Inselstraße und Friesenheimer Straße umgeleitet. Weitere Informationen finden sich unter www.mannheim.de, Stichwort „Baumaßnahmen und Verkehrsführung“.

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