Weil die 7-Tage-Inzidenz seit mehr als drei Tagen über 165 liegt, hat die Mannheimer Stadtverwaltung am Freitag mitgeteilt, das gemäß dem geänderten Bundesinfektionsschutzgesetz, das am Samstag in Kraft tritt, der Präsenzunterricht an Schulen, Berufsschulen, Hochschulen, außerschulischen Einrichtungen der Erwachsenenbildung und ähnlichen Einrichtungen ab Montag eingestellt wird. Ausnahmen sind demnach nur für Abschlussklassen und Förderschulen möglich. Eine Notbetreuung an den Schulen könne eingerichtet werden. Auch Kindertageseinrichtungen (Krippe, Kindergarten und Horte) und Kindertagespflege wechseln demnach ab Montag in die Notbetreuung. Die Kriterien für die Notbetreuung müssen vom Land noch ausgestaltet werden. Sobald detaillierte Informationen dazu vorliegen, will die Stadtverwaltung die Eltern, Träger und Einrichtungen darüber informieren.

Telefon-Hotline für Eltern

Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Testpflicht für Kindergarten-Kinder bestehen bleibt, wenn die Notbetreuung in Anspruch genommen wird. Die Testung von Krippen-Kindern wird weiterhin auf freiwilliger Basis empfohlen. Die Stadt Mannheim hat außerdem eine Telefon-Hotline für Eltern eingerichtet. Die Telefonnummer lautet 0621/293-5656 und ist ab Montag, montags bis freitags von 8.30 bis 13 Uhr erreichbar.