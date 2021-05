Ab Montag, 24. Mai, können sich Bürgerinnen und Bürger mit Hauptwohnsitz in Mannheim in der Alten Feuerwache unabhängig von der Priorisierung mit dem Vakzin Astrazeneca impfen lassen. Darüber informiert die Stadt in einer Pressemitteilung. Eine Impfung erfolge nur nach vorheriger Terminvereinbarung. Die Termine können ausschließlich über eine eigens eingerichtete Online-Plattform vereinbart werden, heißt es in der Mitteilung. Termine für die 3.000 zur Verfügung stehenden Impfdosen waren allerdings bereits wenige Stunden später alle vergeben, wie die Stadt mitteilte. Für einen Impftermin mit Astrazeneca konnte sich anmelden, wer den Impfstoff möchte, 18 Jahre oder älter sei und seinen Hauptwohnsitz in Mannheim habe. Zum Termin müssten der Personalausweis und die Terminbestätigung mitgebracht werden. Sofern vorhanden, sollten die Impfwilligen auch Versichertenkarten und Impfpass dabei haben, informiert die Stadt.