Ein 32-Jähriger sitzt seit Mittwoch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und weiterer Delikte in Untersuchungshaft. Nach Polizeiangaben soll es zunächst am Dienstag zwischen dem Tatverdächtigen und seiner Lebensgefährtin zu einer tätlichen Auseinandersetzung in deren Mannheimer Wohnung gekommen sein. Der Mann soll mit Gewalt versucht haben, von seiner Partnerin Bargeld und deren EC-Karte zu erpressen. Der 32-Jährige soll sich dann seiner vorläufigen Festnahme widersetzt haben. Nachdem die Polizei ihn zunächst wieder entlassen hatte, soll er ein geparktes Auto beschädigt und sich wieder zu der Wohnung seiner Lebensgefährtin begeben haben, für die er einen Platzverweis erhalten hatte. Am Abend wehrte er sich erneut gegen seine Festnahme. Der Mann soll unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Staatsanwaltschaft und das Kriminalkommissariat Mannheim ermitteln nun gegen den Mann wegen versuchter räuberischer Erpressung, Sachbeschädigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und versuchter Körperverletzung.