Weil sie unter Verdacht stehen, mit Drogen gehandelt zu haben, sind zwei Männer im Mannheimer Stadtteil Schönau festgenommen worden. Die beiden waren am Montagabend gegen 18.30 Uhr einer Polizeistreife aufgefallen. Sie sollen in einem Kellerabgang sehr nahe beieinander gestanden und sich übergeben haben. Anschließend verschwanden sie offenbar im Keller. Die Beamten spürten sie dort auf und rochen Marihuana. Bei der Durchsuchung des Raums fanden die Polizisten laut Mitteilung kleinere Mengen verschiedener Rauschgifte, unter anderem 30 Gramm Kokain. Die Ermittlungen dauern an.