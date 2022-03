Ein 32-Jähriger hat am Samstagabend in einer Kirche im Stadtteil Oststadt randaliert und ist anschließend auf Polizeibeamte losgegangen. Gegen 18 Uhr hatte der Pfarrer der Christuskirche die Polizei verständigt, da der Mann in der Kirche mit Kerzen umherwerfen und mitgebrachte Äste entzünden würde. Beim Eintreffen einer Polizeistreife soll sich der 32-Jährige mit einer Bibel und einem Kreuz bewaffnet und auf die Beamten eingeschlagen haben. Zudem habe er mit einer Vase gegen den Kopf eines Beamten geschlagen, hieß es. Im weiteren Verlauf versuchte er offenbar, an die Waffe eines Beamten zu gelangen, was jedoch nicht gelang. Mit vereinten Kräften versuchten die Polizisten, den Randalierenden zu bändigen. Die Polizisten mussten Verstärkung rufen, um den Mann zu überwältigen. Zwei Beamte wurden so schwer verletzt, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnten. Auch der 32-Jährige erlitt Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Bereits zuvor soll der Randalierer auf den Pfarrer und den Hausmeister der Kirche losgegangen sein. Im Krankenhaus stellte sich heraus, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen und Medikamenten stand.