(aktualisiert 17.45 Uhr) Bei einem Polizeieinsatz wegen häuslicher Gewalt im Mannheimer Stadtteil Waldhof ist am Dienstagvormittag ein Mann ums Leben gekommen. Wie Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft am frühen Abend mitteilten, hatte eine Nachbarin wegen häuslicher Gewalt einen Notruf abgesetzt. Ein 31-Jähriger soll sich mit seiner 55 Jahre alten Mutter gestritten haben. Im Zuge der Auseinandersetzung drohte der Mann offenbar damit, sich selbst zu töten, brachte sich selbst Schnitt- und Stichverletzungen bei und hielt sich mehrfach ein Küchenmesser an den Hals. Die eingetroffene Streife musste die Wohnung der weiteren Mitteilung zufolge gewaltsam betreten, da Schreie zu hören gewesen seien.

Mann in psychischem Ausnahmezustand

Die Einsatzkräfte versuchten den 31-Jährigen nach Angaben der Behörden zu beruhigen und forderten ihn mehrfach auf, das Messer wegzulegen. Da er hierauf nicht reagiert haben soll, setzten sie Reizgas ein, um ihn zu überwältigen. Weil dies auf diese Weise nicht gelang, soll ein gezielter Schuss ins Bein des Mannes abgegeben worden sein. Der 31-Jährige befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Er soll mehrere erhebliche Stich- und Schnittverletzungen aufgewiesen haben, die er sich nach den bisherigen Erkenntnissen selbst zugefügt hat. Bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und Notarzt leisteten zwischenzeitlich eingetroffene weitere Einsatzkräfte Erste-Hilfe- und Reanimationsmaßnahmen. Der Mann starb dennoch. Zur Klärung der genauen Todesursache soll eine Obduktion erfolgen. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft übernimmt das Landeskriminalamt Baden-Württemberg die weiteren Ermittlungen, insbesondere mit Blick auf den polizeilichen Schusswaffengebrauch.