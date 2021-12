Eine gemeinsame Kontrollaktion gegen illegale Arbeitnehmerbörsen haben Zoll und Polizei am Dienstag in Mannheim durchgeführt. Die Einsätze führten die Beamten in den Jungbusch und in die Neckarstadt-West. Schwerpunkte der Kontrollen in den frühen Morgenstunden waren laut den Behörden die Bekämpfung der illegalen Beschäftigung und von Verstößen gegen Sozialleistungsbetrug und die Mindestlohn-Gesetze. Auf diesen Arbeitnehmerbörsen, auch „Arbeiterstriche“ genannt, bieten Menschen ihre Dienste an. Mit der EU-Osterweiterung sind für Staatsangehörige der EU-Länder die Arbeitsgenehmigungsbedingungen innerhalb der EU-Länder schrittweise liberalisiert worden. Die arbeitswilligen Personen können laut Polizei und Zoll legal handwerkliche Dienstleistungen auf Zeit anbieten. Nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz sei es jedoch verboten, dass Personen ihre Arbeitskraft weit unterhalb des Mindestlohns anbieten und somit Schwarzarbeit oder illegale Beschäftigung ermöglichen. Insgesamt seien acht Firmenfahrzeuge überprüft worden, in denen sich 36 Personen aufhielten. Es wurden fünf Bußgeldverfahren eingeleitet. Bei einer Baustellenkontrolle im Tagesverlauf in Käfertal hielten sich den weiteren Angaben zufolge 14 Arbeitnehmer mutmaßlich illegal in Deutschland auf. Zwei Männer seien beim Versuch zu flüchten festgenommen worden. Die illegalen Arbeiter stammen laut den Behörden aus Weißrussland, Kirgisistan und der Ukraine.