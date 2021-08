Die Polizei fahndet nach mehreren Männern, die am frühen Sonntagmorgen junge Frauen in der Nähe des Mannheimer Hauptbahnhofs sexuell belästigt haben sollen. Gegen 1.20 Uhr waren laut Polizei zwei Frauen, 18 und 23 Jahre alt, auf dem Kaiserring unterwegs. Als sie in die Straße zwischen den Quadraten M7 und L14 einbogen, sollen sie von mehreren jungen Männern angesprochen worden sein, die dort vor einem Sanitätshaus saßen. Laut Polizei folgten zwei von ihnen den Frauen. Einer von ihnen habe der 18-Jährigen an den Po gefasst, hieß es. Diese schrie den Mann an, der daraufhin floh. Die Frauen alarmierten die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Den Mann beschrieb die 18-Jährige so: etwa 20 bis 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, kräftig, dunkle Haare und dunkle Augen, westeuropäisches Aussehen, bekleidet mit einer weiß-roten „Bomberjacke“. Beide Männer sollen gebrochen Deutsch gesprochen haben.

Weiterer Vorfall in der Nähe

Nur wenige Minuten später sprach einer von drei Männern eine junge Frau vor einem Wettbüro im Kaiserring an. Die 20-Jährige lief vom Wasserturm in Richtung Hauptbahnhof. Der Unbekannte bot der Frau laut Polizei an, sie zu begleiten. Als diese das ablehnte, soll der Mann zudringlich geworden sein. Er habe sie am Arm gepackt, hieß es. Als er der Frau an den Po griff, schob sie ihn von sich weg, schrie ihn an und drohte mit der Polizei. Daraufhin flohen er und die beiden anderen Männer über die Tattersallstraße in Richtung Hauptbahnhof. Den aufdringlichen Unbekannten beschrieb die 20-Jährige so: 20 bis 25 Jahre alt, mindestens 1,70 Meter groß, schlank, kurze dunkle Haare, kleine Augen, Drei-Tage-Bart, orientalisches beziehungsweise westasiatisches Aussehen. Er soll gebrochen Deutsch gesprochen haben. Ob es sich bei beiden Vorfällen um dieselben Tatverdächtigen handelt beziehungsweise ob beide Belästigungen in Zusammenhang zu bringen sind, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen.