Auf einem Burger-King-Parkplatz im Mannheimer Stadtteil Almenhof hat die Polizei am frühen Samstagmorgen um 1.15 Uhr eine Gruppe von Posern kontrolliert. Etwa 15 Autos seien der Poser-Szene zuzuordnen gewesen, so die Beamten in ihrer Mitteilung. Gegen einen Fahrer sei eine Ordnungswidrigkeitsanzeige geschrieben worden, weil sein Auto zu laut war. Bei einem weiteren Wagen war die Betriebserlaubnis erloschen, sein Fahrer erhielt ebenfalls eine Anzeige. Desweiteren durften zwei Autos nicht weiter auf der Straße bewegt werden, weil die Beamten sie als nicht verkehrssicher einstuften. Eine weitere Anzeige wurde geschrieben, weil ein Fahrer über eine rote Ampel gefahren war.