E-Scooter-Diebe hat die Polizei am Sonntagmorgen in Mannheim gestellt. Zeugen hätten die Beamten gerufen, als sich gegen 6.30 Uhr im Quadrat K4 zwei Personen an dem Roller zu schaffen machten und anschließend mit dem Gefährt in der unterirdischen Straßenbahnhaltestelle Dalbergstraße verschwanden. Als sie auf der Jungbusch-Seite wieder auftauchten, war die Polizei auch da. Ein 27-Jähriger sei gleich festgenommen worden, ein 37-Jähriger habe noch versucht, auf dem E-Scooter zu flüchten, sei aber nach kurzer Verfolgungsjagd zu Fuß eingeholt worden.

Beide wurden aufs Polizeirevier gebracht. Der 37-Jährige habe deutlich unter Drogeneinfluss gestanden; laut Schilderung der Polizei war er nicht in der Lage, einen Schnelltest zu machen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Der (nicht versicherte) E-Scooter sei sichergestellt worden, um ihn an den Eigentümer zurückzugeben. Gegen die beiden Diebe wird nun wegen Diebstahls ermittelt, und gegen den 37-Jährigen zusätzlich wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluß sowie wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.