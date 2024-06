Ein 19 Jahre alter mutmaßlicher Autoknacker muss sich demnächst wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls verantworten. Wie die Polizei berichtet, meldete sich ein Anwohner gegen 3 Uhr in der Nacht zum Montag beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, da er zwei Männer beobachtet hatte, die sich an einem geparkten Peugeot in der Straße „An der Blumenaus“ zu schaffen machten. Einer der Männer stand augenscheinlich Schmiere, während der andere an den Autotüren beschäftigt war. Als es dem Unbekannten nicht gelang, in das Fahrzeug einzubrechen, entfernten sich beide Männer in Richtung der Braunschweiger Allee. Eine Streife entdeckte kurze Zeit später einen der beiden Tatverdächtigen unweit des Tatorts und nahm den jungen Mann vorläufig fest. Der 19-Jährige hatte sich zuvor unbefugt Zutritt zu einem geparkten Fiat verschafft und vergeblich versucht, sich auf dem Fahrersitz vor der Polizei zu verstecken. Die weiteren Ermittlungen, auch hinsichtlich des zweiten Tatverdächtigen, übernahm das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen.