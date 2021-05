Polizisten haben am Montag ein Wettbüro in den Mannheimer G-Quadraten geschlossen und drei Spielautomaten sichergestellt. Einer Streife fiel am Montag kurz nach Mitternacht ein Wettbüro ins Auge, in dem Gäste verweilten und Wetten abgaben. Das verstößt gegen die baden-württembergische Corona-Verordnung. Bei der Kontrolle stellten die Beamten außerdem drei illegal betriebene Glücksspielgeräte fest. Der Betreiber der Wettannahmestelle muss sich nun nicht nur wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Verordnung verantworten, die Polizei ermittelt zudem wegen unerlaubten Glücksspiels.