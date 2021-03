Ein hilfloses Baby-Eichhörnchen ist am Sonntag im Köpfleweg in Heidelberg von der Polizei gerettet worden. Nach Angaben der Polizei suchte das ängstliche Eichhörnchen Schutz bei Spaziergängern, indem es in deren Hände klettere. Die Polizei konnte das Eichhörnchen einfangen und bei der Eichhörnchennothilfe in Mannheim abgeben. Dort bleibt das junge Tier, bis es alt genug ist, den Wald alleine zu erkunden.