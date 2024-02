Gleich vier Kundgebungen sind für Samstag in der Fußgängerzone angemeldet worden. Das Mannheimer Polizeipräsidium warnt vor möglichen Verkehrsbehinderungen, die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) leitet vorsorglich Stadtbahnlinien um.

Angemeldet worden sind bei der Stadt drei Demonstrationen: Eine erste von 11.30 bis 13.30 Uhr am Paradeplatz mit 50 zu erwartenden Personen, die zum Ende des Kriegs in der Ukraine aufrufen. Ab 13.30 bis 17 Uhr soll eine Veranstaltung mit angekündigten 4000 Personen zum Konflikt in Palästina stattfinden. Dieser Demonstrationszug will am Alten Messplatz starten und über die Kurpfalzbrücke, Kurpfalzkreisel, Breite Straße, Planken, Friedrichsring Fressgasse und Breite Straße/Kurpfalzstraße bis zum Ehrenhof des Mannheimer Schlosses ziehen. Ab 17 Uhr ist eine weitere Versammlung geplant, bei der sich 250 Menschen solidarisch erklären wollen mit der Ukraine. Eine vierte Kundgebung „Pro Israel“ soll zwischen 12.30 und 15.30 Uhr am Paradeplatz stattfinden, dort werden 50 Personen erwartet.

Alle vier Veranstaltungen sollen stattfinden können, Verbote einzelner Aufzüge gebe es nicht, teilte eine Sprecherin der Mannheimer Polizei auf Anfrage mit. Bei den Demonstrationen zum Nahost-Konflikt könnten aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe Emotionen aufschaukeln. Bislang seien allerdings alle Demonstrationen zu diesem Thema im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim „weitestgehend störungsfrei“ verlaufen. „Die Polizei wird mit starken Kräften an den Versammlungsorten vor Ort sein. Im Rahmen einer fortlaufenden Lagebeurteilung wird der Einsatzleiter seine Maßnahmen der Situation anpassen“, informierte die Sprecherin.

RNV leitet Stadtbahnen um

Wie die Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe mitteilten, wird die Fußgängerzone zwischen 13.30 Uhr und etwa 17.30 Uhr nicht angefahren, die entsprechenden Stadtbahnlinien werden umgeleitet. Das gilt auch für die Buslinien 53 und 61. Im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung des Gemeinderats hatte die Meldung von vier Demos an einem Samstag im Vorfeld zu einer kontroversen Debatte geführt. „Nach meiner Erfahrung kommen da Feuerwehr und Rettungswagen nicht mehr durch. Wie soll das gehen? Die Innenstadt ist am Samstag ohnehin voll mit Leuten“, hatte FDP-Stadtrat Volker Beisel die Genehmigung kritisiert. „Man kann alles auf die Spitze treiben. Ich halte das am Samstag für gefährlich“, meinte Holger Schmid (ML). Marianne Seitz (CDU) befürchtete Verluste für den Einzelhandel, wenn Kunden an einem solchen Tag kaum in die Innenstadt kommen könnten.

Ordnungsbürgermeister Volker Proffen (CDU) führte aus, dass für eine Demonstration nur eine Anmeldung nötig sei, die Stadt erteile keine „Genehmigung“. Grundsätzlich sei die Versammlungsfreiheit ein Grundrecht. Untersagen könne eine Versammlung nur die Polizei, die dafür triftige Gründe anführen müsse.