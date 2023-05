Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Osterwochenende erwacht die Poserszene erfahrungsgemäß aus ihrem Winterschlaf. Die Polizei hielt am „Car-Freitag“ mit Kontrollen in der Mannheimer City dagegen. Warum die Einsatzgruppe dabei aber nur mäßigen Erfolg hatte und was die röhrenden Störenfriede antreibt.

Ralf Mayer kriecht fast ganz unter den Sportwagen. „Jetzt bitte auf Sportmodus schalten“, brüllt er dem Fahrer des dunklen PS-Monsters zu. Mit dem Messgerät