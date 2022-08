Ein Fahrraddieb, der am Mittwoch kurz nach 3 Uhr in der Heinrich-Lanz-Straße ein Fahrradschloss mit einer Akkuflex aufgeschnitten hat, ist dank eines aufmerksamen Zeugen gefasst worden. Laut Mitteilung entdeckten Polizeibeamte den Verdächtigen mitsamt Fahrrad im Bereich der Bismarckstraße, woraufhin der Mann flüchtete. Den Beamten zufolge fiel ihnen kurze Zeit später aber ein auf dem Boden liegendes Fahrrad im Quadrat L9 auf. Der Tatverdächtige hatte sich unweit davon hinter einem geparkten Fahrzeug versteckt und konnte festgenommen werden. Ihn erwarte ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls, die dabei verwendete Akkuflex fand die Polizei in seinem Rucksack.