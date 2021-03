Junge Männer, deren großes Hobby Autos sind, halten in Mannheim weiter die Polizei auf Trab. Einer Streife fielen am Mittwochabend gegen 21 Uhr laute Motoren-, Brems- und Driftgeräusche auf, die vom oberen Parkdeck eines Einkaufszentrums in Mannheim-Neckarau kamen. Die Heranwachsenden aus Ludwigshafen und dem Rhein-Neckar-Kreis hatten sich dort getroffen und rasten um die überdachten Einkaufswagenständer herum. Dabei filmten sie sich laut Polizei gegenseitig mit ihren Mobiltelefonen. Bei der Kontrolle soll ein 24-Jähriger die Beamten beleidigt haben. Die drei Fahrzeuge, zwei Mercedes und ein VW Golf, wurden wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen beschlagnahmt. dasselbe passierte mit den Mobiltelefonen. Gegen die Gruppe wird nun ermittelt. Außerdem kommt auf alle Beteiligten eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung zu.