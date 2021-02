Nach einem Hinweis wegen Ruhestörung hat die Polizei am Donnerstagabend gegen 19.35 Uhr in einer Drei-Zimmer-Wohnung in der Mannheimer Neckarstadt 19 Erwachsene und drei Kinder aus neun unterschiedlichen Haushalten angetroffen. Grund des Zusammentreffens war ein Geburtstag. Den Teilnehmern an der Feier wurden Platzverweise erteilt, denen diese auch nachkamen. Gegen die Partygäste werden laut Polizei Bußgeldverfahren wegen Nichtbeachtung der Bestimmungen der Corona-Verordnung eingeleitet.