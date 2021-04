Am Samstagmittag hat die Polizei eine Gaststätte auf der Friesenheimer Insel in Mannheim überprüft, da Hinweise vorlagen, dass dort entgegen der derzeit geltenden Corona-Beschränkungen Gäste bewirtet werden. Bei der Kontrolle des Lokals in der Industriestraße stellten die Beamten dann fest, dass sich darin tatsächlich zehn Männer und drei Frauen aufhielten und Getränke konsumierten. Bei der Überprüfung der Gäste wurden mehrere Baseball-Schläger, ein Paar sogenannte Quarz-Handschuhe und geringe Mengen verschiedener Drogen gefunden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelte es sich bei den Gaststätte-Besuchern überwiegend um gewaltaffine Anhänger eines lokalen Fußballvereins, die sich dort getroffen hatten, um gemeinsam das Spiel ihres Vereins im Fernsehen zu verfolgen. Gegen diese wurden Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung erstatte. Zudem wird nun wegen Drogenbesitzes und Verstößen gegen das Waffengesetz gegen mehrere der Gäste ermittelt.