Shisha-Bars sind bei Kontrollen bis spät in die Freitagnacht im Fokus von Polizei und Ordnungsamt gewesen.

Anlass für die Aktion waren Bürgerbeschwerden und Verstöße in mehreren Betrieben. Diesmal gab es laut den Behörden in neun von zehn Bars Anlass für Beanstandungen. Eine Bar sei am Abend geschlossen worden, weil der Betreiber ohne Erlaubnis Alkohol ausgeschenkt habe. Zudem sei der CO2-Alarm kontinuierlich ignoriert worden und Anwohner hätten Ruhestörungen angezeigt, hieß es. Nicht schlecht staunten die Kontrolleure, als der Betreiber eines Betriebs erst nicht im Lokal habe angetroffen werden können . Kurze Zeit später fanden ihn die Beamten laut Polizei im Keller, als er gerade Kokain konsumierte. Was sonst noch passierte: Sicherstellung von mehr als 90 Kilogramm Tabak aufgrund steuerrechtlicher Verstöße, Verstöße gegen den Brandschutz, eine Bedienung war nicht angemeldet.