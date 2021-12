Kräfte der Polizei und der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) haben am Mittwoch von 16 bis 20 Uhr die Einhaltung der Corona-Regeln in Straßenbahnen kontrolliert. Unter 935 Fahrgästen hätten 50 Personen keine Mund-Nasen-Bedeckungen getragen, so die Polizei. Die meisten kontrollierten Personen hätten sich einsichtig gezeigt. Lediglich gegen sechs Fahrgäste wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Weiter wurden vier Verstöße gegen die 3G-Regelung festgestellt. Sieben Personen wurden der Bahn verwiesen. Die Kontrollen sollen in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.