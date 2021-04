Das Polizeipräsidium Mannheim hat am frühen Donnerstagmorgen nach der Durchsuchung verschiedener Objekte mehrere Personen festgenommen, die im dringenden Tatverdacht stehen, in den Stadtteilen Innenstadt, Neckarstadt und Schwetzingerstadt einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben. Wie Staatsanwaltschaft Mannheim und Polizei in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen, konnten durch langwierige offene und verdeckte Nachforschungen der Ermittler mittlerweile 15 Tatverdächtige, allesamt aus Staaten des Maghreb, ermittelt werden. Dabei wurden in der zurückliegenden Zeit zahlreiche Delikte des Handeltreibens mit Marihuana und Kokain festgestellt. Bei der Aktion am Donnerstagmorgen wurden mehrere Wohnungen in den Stadtteilen Innenstadt, Neckarstadt, Oststadt und Sandhofen sowie in Ludwigshafen durchsucht. Acht Personen wurden vorläufig festgenommen, gegen vier wurden Haftbefehle erwirkt. Sie wurden nach der Vorführung beim Haftrichter und Eröffnung der Haftbefehle in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Bei den Durchsuchungen wurden kleinere Mengen verschiedener Rauschgifte, teilweise verkaufsfertig vorportioniert, sowie mutmaßliches Dealgeld (6265 Euro und 260 Schweizer Franken), Waffen und vermutliches Diebesgut sichergestellt.