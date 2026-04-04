Polizei geht gegen Autoposer vor.

Die Polizei Mannheim führte umfangreiche Kontrollen bei „Car-Friday“ durch und nahm vor allem illegale Umbauten ins Visier.

Am gestrigen Karfreitag, welcher in der Tuningszene auch als „Car-Friday“ bezeichnet wird, führte die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Mannheim auch in diesem Jahr wieder Schwerpunktkontrollen durch.

Unter anderem in Heidelberg und in Mannheim vor dem Quadrat N 6, wo ein junger Mann im Turboflitzer erst zaghaft, dann immer wilder Gas gibt.

Treffpunkt in der Tuningszene

Der Spaßfaktor hält sich allerdings in Grenzen. Hinter dem Auto kniet ein Verkehrspolizist. Er hält sein Messgerät vor den dicken Sportauspuff und schüttelt den Kopf. Fazit: Viel zu laut - die Fahrt wird jäh ausgebremst. Wenige Minuten später wird das flotte Auto zum Abstellplatz der Polizei in der Hochuferstraße eskortiert.

Mannheims Quadrate sind längst ein Treffpunkt in der Tuningszene geworden. Neu sei das Phänomen nicht, aber zuletzt wieder modern geworden.

„Wir kämpfen schon seit weit über zehn Jahren mit regelmäßigen Kontrollen dagegen an“, sagt Philipp Kiefner von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit der Stadt.

Kunstgriffe und andere Modifikationen

Auch Mängelberichte verteilt die Polizei reichlich. Ein tiefer, röhrender Sound beispielsweise deutet oft auf „Kunstgriffe“ am Abgaskrümmer hin. Auch andere Modifikationen wie Spoiler, Distanzringe, Felgen und Tieferlegungsfedern müssen genau ins Visier genommen werden. „Hier wird gerne großzügig herumgeschraubt“, berichtet der Einsatzleiter, Polizeihauptkommissar Michael Schwenk.

Auch an der Bodenkonsole sei oft eine Abschalttaste eingebaut worden. Damit können sie ihren Auspuff röhren oder sanft schnurren lassen, ganz nach Bedarf.

„Die Werkstatt hat Mist gebaut, ich kann da nichts dazu“, versucht sich ein Fahrer herauszureden. Die Distanzringe hätten an den Vorderrädern, nicht den Hinterrädern montiert werden sollen. Der Abstand wäre dann größer gewesen. Der Polizist muss angesichts solcher Ausreden schmunzeln.

Die Ordnungshüter werden einen Bericht an die zuständige Zulassungsstelle schicken, die dann entscheidet, was mit dem beanstandeten Vehikel weiter passiert. Im schlechten Fall entzieht sie die Fahrzeugzulassung. Im besten Fall gibt´s einen Mängelbericht und der Halter kann innerhalb von ein bis zwei Wochen die Distanzscheiben entfernen lassen.

Die Bilanz

Insgesamt wurdem am Karfreitag 92 Verstöße festgestellt. Hierunter fielen unzulässige technische Veränderungen, die Manipulation von Fahrzeugen, unnötige

Lärm- und Abgasbelästigungen sowie weitere Verstöße ohne direkten Bezug zu Posing oder illegalem Tuning. Fünf Mal musste die Weiterfahrt untersagt werden. Zudem wurden fünf Fahrzeuge aufgrund von gravierenden Mängeln sichergestellt.