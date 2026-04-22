Wie kann man herausfinden, wie die Dunkle Materie im Universum verteilt ist? Was lässt sich über die Eigenschaften der Dunklen Energie sagen? Antworten auf diese Fragen gibt Knud Jahnke vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg, am Donnerstag, 23. April, ab 19.30 Uhr im Planetarium Mannheim. In seinem Vortrag „Euclid – Mit 10 Galaxien pro Sekunde durch den Himmel“ berichtet er über das Weltraumteleskop Euclid, das die Expansion des Universums mit großer Genauigkeit vermessen soll. Dafür müssen laut Ankündigung die Positionen von vielen Millionen Galaxien möglichst exakt bestimmt werden. Aus den Messdaten soll die größte und genauste dreidimensionale Karte des Universums erstellt werden. Mit ihrer Hilfe wollen Astronomen die Eigenschaften der Dunklen Materie und der Dunklen Energie besser verstehen.