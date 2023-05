Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Phänomen, dass Menschen sich mit fremden Federn schmücken, ist weit verbreitet. In der Wissenschaft passiert das immer wieder in Form eines Plagiats. Wie geht eine Bildungsstätte wie die Universität in Mannheim mit wissenschaftlichem Fehlverhalten um?

Erst die ehemalige Familienministerin Franziska Giffey (SPD) mit ihrer Dissertation, dann die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in einem Sachbuch. Und vor gut zehn Jahren der einstige