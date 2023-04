Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stars des Mannheimer Luisenparks sind am Mittwoch in ihr Ausweichquartier im Frankfurter Zoo gebracht worden. Jedes der Tiere in einer eigenen Transportbox. Ohne Betäubungs- oder Beruhigungsmittel – denn die wären gefährlich für die Pinguine.

Irgendetwas ist anders. Misstrauisch beäugen die 20 Humboldt-Pinguine in ihrem kleinen Gehege zwischen Vogelvolieren und Kutzerweiher die Menschenansammlung vor dem Zaun. Und dann klettern