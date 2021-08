Ein Pferdesportfestival mit vielen Stars der Szene findet ab Freitag auf dem Mannheimer Maimarktgelände statt. Der Höhepunkt ist die Show am Samstagabend. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die Pferde mögen.

„Wir kommen wieder.“ Das hatten Reed Exhibitions, die Macher des Equitana Open Air, nach der Premiere im Juli 2019 versprochen, als über 17.000 Besucher und damit deutlich mehr als erwartet im Reitstadion auf dem Maimarktgelände gezählt wurden. Corona warf Deutschlands Pferdesportfestival im vergangenen Jahr komplett aus der Bahn. Doch jetzt wird das Versprechen eingelöst: Von Freitag bis Sonntag wird in Mannheim gesattelt. Geboten werden soll keine Veranstaltung für Experten, Insider und Profis, sondern eine Mischung aus Show und Shopping, Messe und Aktionen für alle, die Pferde mögen und die ganze Bandbreite der Sportart erleben wollen.

Gezeigt werden die unterschiedlichsten Wettbewerbe und Disziplinen sowie Rassepräsentationen, Lehrstunden, Prüfungen in verschiedenen Reitweisen und Shownummern auf den verschiedenen Reitplätzen. Wieder mit dabei ist die erfolgreiche Dressurreiterin Uta Gräf aus Kirchheimbolanden, um am Freitag um 16 Uhr Einblick in ihr Training und die Arbeit mit ihren Pferden zu geben. Freuen dürfen sich die Besucher zudem auf Pferdetrainerin Kenzie Dysli. Die Schweizerin wird freitags ab 19.30 Uhr erwartet. Am Samstagabend ab 19.30 Uhr findet eine große Open Air-Gala unter dem Motto „Spanischer Sommernachtstraum“ statt und verspricht rasante Stunts und temperamentvolle iberische und arabische Pferde.

Weltmeisterin am Start

Eine waschechte Weltmeisterin ist auch dabei: Ute Holm aus Reutlingen, Spezialdisziplin Cutting, wird sonntags um 13.30 Uhr zeigen, wie die Cowboys ein Rind von der Herde trennen. Allerdings wird sie die Disziplin des Westernreitens nicht mit einer echten Herde, sondern mit „zweibeinigen Kühen“ vorführen und dabei geschickt ein Exemplar aus der Gruppe „herausschneiden“ (cut = schneiden). „Es sind verschiedene Wettbewerbe ausgeschrieben, für die Reiter aus der Region sich bei uns bewerben können“, sagt eine Sprecherin des Veranstalters.

Das Maimarktgelände ist maßgeschneidert für das Ereignis: Das große Stadion, die zahlreichen Außenplätze und das weitläufige Ausstellungsgelände bieten an sich schon eine ideale Infrastruktur. Doch in diesem Jahr ganz besonders wichtig ist, dass ausreichend Fläche vorhanden ist, um Abstand zu halten und damit eine Veranstaltung dieser Größenordnung unter freiem Himmel überhaupt erst möglich zu machen. „Als Messeveranstalter haben wir lange auf diesen Moment hingearbeitet und möchten Ausstellern und Besuchern nach der langen Pause ein unvergessliches Erlebnis bieten“, sagt Benedikt Binder-Krieglstein, der Geschäftsführer von Reed Exhibitions Deutschland. Geplant werden musste, ohne die genauen Bedingungen zu kennen, unter denen die Veranstaltung überhaupt stattfinden kann.

Für Teilnehmer, Besucher und Aussteller gelten auf dem Gelände die aus Einzelhandel und Gastronomie bekannten Regeln von Abstand halten, Maske tragen und Handhygiene. Am Einlass müssen sie eine Bescheinigung über eine überstandene Covid-19-Infektion, einen aktuellen Impfnachweis oder einen negativen Test vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist.

Im Netz

www.equitana-openair.com