Ein großes Pferdesportfestival wird übers Wochenende Tausende Besucher anlocken. Dafür sorgen auch viele Stars der Reitszene.

Über 18.000 Menschen besuchten im vergangenen Jahr die Equitana Open Air im MVV-Reitstadion auf dem Mannheimer Maimarktgelände. Ein Besucherrekord, an den die Veranstalter vom 12. bis 14. August anknüpfen möchten. Schauen und shoppen, Sport und Show: Diese Devise gilt für das große Open-Air-Pferdesportfestival. Die Gäste dürfen sich auf rassige Rösser verschiedener Rassen und unterschiedliche Reitweisen freuen, die auf den Plätzen des weitläufigen Reitstadions präsentiert werden.

Bekannte Trainer werden ihre Ausbildungsphilosophie vorstellen und Tipps geben, wie Schwierigkeiten mit dem eigenen Pferd zu meistern sind. Anja Beran beispielsweise, deren Trainingsmethode auf dem Wissen der alten Meister basiert, ist am Freitag um 19.30 Uhr zu Gast. Ebenfalls mit dabei ist Uta Gräf. Die Grand-Prix-Reiterin aus dem pfälzischen Kirchheimbolanden zeigt bereits um 16 Uhr im großen Stadion, wie Pferde sanft und mit Leichtigkeit auch für schwierige Lektionen im Dressurreiten zu motivieren sind.

Wilde Präsentationen

Die besten Paare in der Working Equitation konkurrieren in Mannheim um den Titel Deutscher Meister. Pferde und Reiter müssen dabei in der Dressur absolute Präzision beweisen, sind im Stil- und Speedtrail an zahlreichen Hindernissen gefordert und zeigen bei der „Rinderarbeit“, wie sie mit Geschick und Geschwindigkeit ein Tier von der Herde trennen. Nicht minder temporeich werden sich die „Mounted Games“ gestalten, die an allen Tagen mehrfach wiederholt werden: Rasante Reiterspiele, bei denen die Teams ähnlich wie bei einem Staffelrennen in der Leichtathletik im direkten Vergleich gegeneinander antreten.

Im gestreckten Galopp müssen die Teilnehmer beispielsweise Gegenstände aufnehmen oder platzieren, mit einer Lanze einen Ring stechen, ab- und wieder aufspringen oder einen Slalomkurs absolvieren und anschließend den Teamkollegen auf die Strecke schicken. Ursprünglich eingeführt, um Soldaten in Friedenszeiten fit zu halten, hat sich das Ganze mittlerweile zu einer Sportart entwickelt, in der Turniere bis zu Weltmeisterschaften ausgetragen werden. An diesem Sport Interessierte erfahren aus erster Hand, wie der Einstieg gelingt und welche Voraussetzungen Pferd und Reiter mitbringen sollten. Das Thema der Pferd-Mensch-Beziehung zieht sich wie ein roter Faden durch die Veranstaltung, findet sich in Vorführungen und Vorträgen wieder.

Esel als Publikumslieblinge

In zahlreichen Wettbewerben der unterschiedlichen Verbände sowie in den verschiedenen Cups können junge Reiter ihr Können zeigen. Im Show Cup beispielsweise sind originelle Ideen gefragt. Die Teilnehmer können sich ganz alleine mit ihrem Pferd in Szene setzen oder als große Gruppe beeindrucken, eine poetische Freiheitsdressur zeigen oder einen rasanten Stunt wagen. Friesen, Lusitanos, Andalusier, Knappstruper oder Lippizaner wiederum bekommen im Barockpferde-Cup zur passenden Musik ihre eigene Bühne.

Die Equitana versteht sich als Breitensportfestival und Familienveranstaltung. Kinder dürfen ganz nah ran, um Ponys zu streicheln, deren Mähne zu flechten und mit ihnen erste kleine Hürden zu überwinden. Auf dem Ponyplatz tummeln sich auch die Esel vom Team Tirol, längst Publikumslieblinge einer jeder Equitana. Dafür reisen Napoleon, Luiserl, Balthasar, Talitha und Pinocchio extra aus Österreich an.

Neben Pferdetrainerin und Showreiterin Kenzie Dysli, die über die Ostwind-Filme weit über die Reiterwelt hinaus bekannt geworden ist, haben sich mit Anja Fee und den Youtuberinnen von Native Horses, Bettina Rittler und Tanja Riedinger, auch bekannte Webstars angesagt.

Der Samstag klingt ab 19.30 Uhr mit einer großen Show unter freiem Himmel aus. Diese Gala mischt Freiheitsdressuren mit Stunts und spektakulären Szenen. Im Ausstellungsbereich finden die Besucher eine große Auswahl an Ausrüstung und Zubehör rund um den Pferdesport.

Noch Fragen?

Öffnungszeiten: Freitag, 12. August, 10 bis 19 Uhr, Samstag, 13. August, 9 bis 19 Uhr, Sonntag, 14. August, 9 bis 17 Uhr. Tageskarten und Tickets für die Abendveranstaltungen sind unter www.equitana.com/mannheim erhältlich.