Peter Maffay muss die Termine seiner Jubiläumstournee „Jetzt“ erneut verschieben. Der Grund sind nach Angaben des Veranstalters unterschiedliche Corona-Bestimmungen in den Bundesländern. So kommt Peter Maffay nun am 8. März 2022 um 20 Uhr in die SAP Arena Mannheim und am 25. Februar 2022 in die Festhalle Frankfurt. Der Musiker, der am 17. September ein neues Album veröffentlicht, kündigte an, mit einem leicht veränderten Konzept auf die Bühne zurückzukommen: Mit neuen Songs im Gepäck soll die Tour 2022 im Zeichen von „So Weit“ stehen, genau zwei Jahre, nachdem der Motor gestoppt wurde. Anfang 2020 kam für Peter Maffay das vorzeitige Aus für seine Jubiläumstournee, weil zwei Musiker durch Unfall und Krankheit ausgefallen waren. Bei der geplanten Fortsetzung machte ihm dann Corona einen Strich durch die Rechnung. Und in diesem Herbst sollten die 18 Nachholkonzerte in zehn verschiedenen Bundesländern stattfinden, deshalb habe man es mit zehn unterschiedlichen Verordnungen zu tun, die sich je nach Entwicklung der Pandemie schnell ändern könnten, sagte Peter Maffay. Er bittet seine Fans daher abermals um Verständnis: ,,Es uns nicht möglich, eine Tournee dieser Größenordnung sicher zu planen und einheitlich durchzuführen. Schweren Herzens müssen wir deshalb unsere Hallentour ein weiteres Mal verschieben, und zwar auf Februar und März 2022.“