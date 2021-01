Anfang des Jahres hat Professor Peter Kienle, Chefarzt am Mannheimer Theresienkrankenhaus, zusätzlich die Leitung der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Diakonissenkrankenhaus in der Quadratestadt übernommen. Er folgt auf Professor Knut A. Böttcher, der laut Mitteilung der Krankenhäuser aber weiterhin am Diakonissenkrankenhaus zur Verfügung steht. Damit sei ein weiterer Schritt in der Umsetzung der Zusammenführung der beiden Krankenhäuser unter dem Dach der BBT-Gruppe vollzogen, heißt es in der Mitteilung weiter. Der 54-jährige Kienle ist seit 2018 Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie am Theresienkrankenhaus.