Am Morgen des ersten Weihnachtstages hat die Wasserschutzpolizei in Mannheim eine Person, zu der keine näheren Angaben vorliegen, aus dem Neckar gerettet. Wie die Feuerwehr mitteilte, war die Person wohl vom Collini-Steg in den Fluss gesprungen. Einsatzkräfte sichteten sie zwischen Kurpfalz- und Jungbuschbrücke und konnten sie lebend aus dem Wasser retten. Am Ufer übergaben sie sie dem wartenden Rettungsdienst.

Hinweis der Redaktion

Gemäß Pressekodex verhält sich unsere Redaktion bei Suizidfällen zurückhaltend. Wir berichten in der Regel nicht über sie, um eine erhöhte Nachahmerquote zu vermeiden. Wir machen eine Ausnahme in Fällen von besonders öffentlichem Interesse. Wenn Sie sich selbst in einer Krisensituation befinden, suchen Sie sich bitte Hilfe, zum Beispiel bei der Telefonseelsorge (Tel. 0800-1110111).