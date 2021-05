Für ihre Bemühungen um Toleranz und Zusammenhalt ist die Justus-von-Liebig-Schule in Mannheim mit dem Demokratiepreis der Stadt gewürdigt worden. Denn obgleich an der Berufsschule mit Schülern aus etlichen Herkunftsländern längst nicht alles reibungslos verläuft, lernen die jungen Männer und Frauen hier doch Wesentliches für ein gesellschaftliches Miteinander.

Über 1000 Schüler, teilweise bis zu 130 verschiedene Sprachen. Jugendliche, die ohne Deutschkenntnisse in der Klasse sitzen, und weit entfernt von ihren Eltern in einem Heim leben. „Es ist nicht immer einfach, einen gemeinsamen Nenner zu finden“, sagt Lehrerin Elke Hülter. Und doch gelingt es der Justus-von-Liebig-Schule immer wieder, eine Gemeinschaft zu bilden und das Miteinander zu fördern. Seit Jahren stellt die Berufsschule für Bäcker, Friseure und Co. soziale Projekte auf die Beine, die weit über den Unterricht hinaus gehen. Nun wurde sie für ihr Streben um Toleranz und Zusammenhalt mit dem Demokratiepreis gewürdigt.

Erst im Sommer wurde die neue Mannheimer Auszeichnung ausgelobt, der Nährboden aber im Grunde vor genau zwei Jahren ausgebracht. Am Tag der Deutschen Einheit 2018 organisierte ein Bürgerbündnis mit Vertretern aus Wissenschaft, Sport, Kultur und Kirche eine Demonstration, um für die Europawahl zu werben. Im Anschluss fühlte sich der Initiatorenkreis berufen, die meist im Hintergrund agierenden Vorbilder des alltäglichen Lebens sichtbar werden zu lassen – und diese mit einer Auszeichnung ins Rampenlicht zu rücken. Stolz hielt Schulleiterin Marianne Sienknecht die Trophäe – drei sich ineinander einhakende Bronzefiguren – vor Kurzem in den Händen. „Hand drauf“, so lautet auch der Name des Projekts, mit dem sich die Justus-von-Liebig-Schule für den Preis bewarb.

Die Lehrkräfte wollen Perspektiven aufzeigen

Die Idee mag zunächst simpel klingen: Mit ganz persönlichen Botschaften und oft in den Nationalfarben ihrer Herkunftsländer gestalteten die meist zwischen 16 und 19 Jahren alten Berufsschüler farbige Handvorlagen und verewigten diese im Treppenhaus. „Über 1000 Mitwirkende lernen auf diese Weise die demokratische Form vom gemeinschaftlichem Agieren und Denken – ohne Ausgrenzung, aber mit Berücksichtigung der unterschiedlichen kulturellen Prägungen“, sagte Alfried Wieczorek, Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen, bei der Laudatio.

Schulleiterin Sienknecht macht keinen Hehl daraus, dass an der Berufsschule unweit des Universitätsklinikums längst nicht alles einfach und reibungslos verläuft. „Es gibt auch mal Handgreiflichkeiten, viele Jugendliche leben am Rand der Gesellschaft. Wir sind für manche wie Ersatz-Eltern und ein kleines Zuhause, wir versuchen, Perspektiven aufzeigen: Etwas gemeinsam zu erleben, kann sich positiv auf den Lebensweg auswirken“, betont sie. Auch interkulturelle Feste werden gefeiert, mit Lieblingsspeisen und internationaler Musik, um die kulturelle Herkunft nicht zu unterdrücken, sondern bewusst zu teilen.

Auch Abendakademie und Aleviten ausgezeichnet

Den zweiten Platz belegte die Mannheimer Abendakademie. In dem Theaterprojekt „Treibholz. Ein Fundstück“ wurden Grenzüberschreitungen gleich in doppelter Weise sichtbar: physisch, durch die dargestellten Flüchtlingsschicksale von Laien-Darstellern, aber auch mental, in den Köpfen der Zuschauer. Diese konnten einschreiten, in das Stück eingreifen, wenn sie das Gefühl hatten, dass Menschen ausgeschlossen werden – und somit Menschlichkeit und Demokratieverständnis zeigen. Mit dem Sprachpreis durch das Leibniz-Institut wurde die Alevitische Gemeinde Rhein-Neckar ausgezeichnet. Bei der Social-Media-Aktion „Colorful is beautiful!“ wurden Straßeninterviews geführt, konnten Passanten von ihren Rassismus-Erfahrungen erzählen.

Die Attentate in Hanau seien die Triebfeder gewesen, einen aktiven Schritt zu gehen und auf die meist übersehenen Strukturen des Alltagsrassismus hinzuweisen, erklärt der Vorsitzende Baris Yilmalz dazu. „Wir können Hanau so nicht verhindern, aber ein besseres Klima schaffen.“

