Ein schnelles Ende fand am Montagabend eine Geburtstagsfeier im Stadtteil Käfertal. Gegen 20.30 Uhr beschwerten sich laut Polizei Bewohner eines Mehrfamilienhauses über lauten Partylärm in einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Beim Eintreffen einer Polizeistreife konnten die Beamten bereits auf der Straße laute Musik und Unterhaltungen mehrerer Personen hören. An der Tür der Wohnung hing laut Polizei ein Zettel, auf dem auf eine Geburtstagsfeier hingewiesen wurde. Erst nach mehrmaligem Klingeln und Klopfen wurde den Ordnungshütern geöffnet. In der Wohnung befanden sich insgesamt 15 Erwachsene, zwei Kinder und eine Jugendliche. Der Wohnungsinhaber war laut Polizei zunächst uneinsichtig und wollte die Party fortsetzen. Nach längerer Diskussion konnte er jedoch überzeugt werden, die Feier zu beenden. Sowohl der Gastgeber als auch seine Gäste haben laut Polizei gegen die Corona-Verordnung verstoßen. Sie erwartet Bußgelder.