Fürs Parken auf Straßen in der Mannheimer Innenstadt sollen ab kommendem Jahr 3,60 Euro die Stunde fällig werden. Darauf haben sich Grüne, SPD und Linke verständigt. Die Autofahrer sollen auf diese Weise in die Parkhäuser gelenkt werden.

Das Parken in der Mannheimer Innenstadt soll doppelt so teuer werden wie bisher. Statt 60 Cent pro angefangene 20 Minuten, also 1,80 Euro die Stunde, werden am Parkscheinautomaten dann