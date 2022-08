Die neue Spielzeit der Palazzo-Show wird an einer neuen Veranstaltungsstätte zu sehen sein. Dort haben die Macher noch einiges vor.

Obwohl jeder neue Baustellentag eine Überraschung berge und nur noch acht Wochen bis zum Spielbeginn bleiben, sind sich die Palazzo-Macher doch sicher: Die neue Spielzeit wird wie geplant starten – nicht wie bisher auf dem Europaplatz am Planetarium, sondern auf dem Taylor Areal in der Schneeberger Straße 1. Dort ist mittlerweile das Fundament für den künftigen Festbau gelegt. Bis es so weit ist, wird darauf das dem Publikum bisher bekannte „fliegende Zelt“ stehen. „Und zwar mit allen Errungenschaften der letzten 20 Jahre“, sagt Palazzo-Produzent Gregor Spachmann mit Blick auf eine drehbare Bühne mit verschiedenen Ebenen, die Emporen und das Licht- und Tonkonzept.

Mit 13.000 Quadratmeter Fläche ist das Gesamtareal doppelt so groß wie auf dem Europaplatz. „Das bietet Entwicklungspotenzial“, so Mitinvestor Tom Balschbach. Mittel- bis langfristig sei eine ganzjährige Veranstaltungsstätte geplant. Das neue Parkhaus in unmittelbarer Nachbarschaft soll für kurze Wege sorgen. Auch über den ÖPNV sei das Taylor Areal gut angebunden.

Das Programm

Sämtliche Showacts sehen die Besucher erstmalig im Palazzo Mannheim. Direktor Stefan Huber verspricht „noch mehr Magie“. Klassische und kaum noch gezeigte Arten von Artistik sind ebenso zu sehen wie die „Bartigerzz Street Body Builders“ aus Frankreich. Mit Igor Boutorine hat man sich den „King of Hula-Hoop“ in das Spiegelzelt geholt. BMX-Akrobat Jonathan Rossi macht nur auf dem Hinterrad hohe Sprünge auf schmalen Hürden. Die „Showgirls auf Magic“ sind ebenfalls angekündigt. Für Livemusik sorgen mehrere Künstler. Moderieren wird Comedian und Verwandlungskünstler Chris Kolonko. Das Menü ist wie immer eine Kreation von Harald Wohlfahrt sein.

Noch Fragen?

Tickets für Show und Menü gibt es ab 69 Euro unter der Hotline 01805 609030. Weitere Informationen: www.palazzo-mannheim.de.