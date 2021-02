Am Donnerstagmorgen hat ein bislang unbekannter Täter in Mannheim-Waldhof aus dem Fahrzeug eines Paketlieferdienstes zwei Pakete gestohlen und den Fahrer des Lieferdienstes, der ihn verfolgte, mit einem Stein verletzt. Laut Polizei hatte der Täter abgewartet, bis der 32-jährige Mitarbeiter des Lieferdienstes sein Fahrzeug kurz unbeobachtet ließ. Dann öffnete er die Seitentür, entwendete aus dem Laderaum zwei Pakete und flüchtete. Der Fahrer des Lieferfahrzeugs bemerkte dies aber und verfolgte den Täter. Dabei verlor dieser die beiden Pakete. Der Dieb rannte weiter und versuchte dann, über einen Gartenzaun zu klettern, wurde jedoch von seinem Verfolger ergriffen. Als der Unbekannte sich losriss, verlor er mehrere Bücher. Er lief weiter in den Garten eines Anwesens, wo er zwei Pflastersteine aufnahm und damit seinem Verfolger drohte. Dieser wich daraufhin wieder auf die Straße zurück, woraufhin der Paketdieb die Steine gezielt nach dem Paketzusteller warf. Einer der Steine traf den 32-Jährigen, der dadurch Verletzungen im Hüftbereich erlitt und die weitere Verfolgung abbrach. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass die vom Dieb verlorenen Bücher von einem weiteren Diebstahl aus einem Briefkasten stammen.